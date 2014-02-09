حرس الحدود بمطروح يحبط محاولة تهريب 60 كيلو حشيش من ليبيا عن طريق البحر

أعلنت مديرية أمن مطروح، عن ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح، من مكتب مخابرات حرس الحدود، بتمكن القوات من إلقاء القبض على محمود – ع – ا – ( 23 سنة )، مزارع، مقيم القطعان – السلوم، أثناء محاولته تهريب كمية من المواد المخدرة عن طريق البحر، وبحوزته عدد 3 أجولة، بداخل كل منها كمية من جوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالي 60 كيلو جرام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بجلبه للمواد المخدرة من دولة ليبيا، إلي الأراضي المصرية، عن طريق البحر، بقصد الإتجار.

وقد تحرر المحضر اللازم، جنايات عسكرية مطروح، وجاري العرض علي النيابة.