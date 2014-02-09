أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حرس الحدود بمطروح يحبط محاولة تهريب 60 كيلو حشيش من ليبيا عن طريق البحر

Google+ Print
حرس الحدود بمطروح يحبط محاولة تهريب 60 كيلو حشيش من ليبيا عن طريق البحر حرس الحدود بمطروح يحبط محاولة تهريب 60 كيلو حشيش من ليبيا عن طريق البحر

أرشيفية

أعلنت مديرية أمن مطروح، عن ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح، من مكتب مخابرات حرس الحدود، بتمكن القوات من إلقاء القبض على محمود – ع – ا – ( 23 سنة )، مزارع، مقيم القطعان – السلوم، أثناء محاولته تهريب كمية من المواد المخدرة عن طريق البحر، وبحوزته عدد 3 أجولة، بداخل كل منها كمية من جوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالي 60 كيلو جرام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بجلبه للمواد المخدرة من دولة ليبيا، إلي الأراضي المصرية، عن طريق البحر، بقصد الإتجار.

وقد تحرر المحضر اللازم، جنايات عسكرية مطروح، وجاري العرض علي النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا