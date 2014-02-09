غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد جعفر الصادق الميرغني مساعد الرئيس السوداني ، متجهًا إلى الخرطوم على الطائرة المصرية عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام ، التقى خلالها عددًا من المسؤولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة .
> بحث الميرغني خلال الزيارة سبل دعم علاقات التعاون الثنائي على ضوء الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السوداني للقاهرة ولقائه مع عدد من كبار المسؤولين المصريين.
مساعد الرئيس السوداني يغادر القاهرة
غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد جعفر الصادق الميرغني مساعد الرئيس السوداني ، متجهًا إلى الخرطوم على الطائرة المصرية عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام ، التقى خلالها عددًا من المسؤولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة .