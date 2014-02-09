مساعد الرئيس السوداني يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد جعفر الصادق الميرغني مساعد الرئيس السوداني ، متجهًا إلى الخرطوم على الطائرة المصرية عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام ، التقى خلالها عددًا من المسؤولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة .

> بحث الميرغني خلال الزيارة سبل دعم علاقات التعاون الثنائي على ضوء الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السوداني للقاهرة ولقائه مع عدد من كبار المسؤولين المصريين.