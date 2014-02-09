أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مساعد الرئيس السوداني يغادر القاهرة

Google+ Print
مساعد الرئيس السوداني يغادر القاهرة مساعد الرئيس السوداني يغادر القاهرة

المطار

غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد جعفر الصادق الميرغني مساعد الرئيس السوداني ، متجهًا إلى الخرطوم على الطائرة المصرية عقب زيارة لمصر استغرقت 3 أيام ، التقى خلالها عددًا من المسؤولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع بالمنطقة .
> بحث الميرغني خلال الزيارة سبل دعم علاقات التعاون الثنائي على ضوء الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع السوداني للقاهرة ولقائه مع عدد من كبار المسؤولين المصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا