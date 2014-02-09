الداخلية : “إرهابي الإسماعيلية” أرشد عن ورشة تصنيع متفجرات بعد مصرع زميله

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بشأن ملاحقة بعض عناصر الإخوان بمنطقة مزارع جمعية العاشر دائرة مركز شرطة الإسماعيلية والتعامل مع شخصان لقى أحدهما مصرعه وضبط الآخر المدعو “هانى إبراهيم أحمد” هارب من منطقة العريش بشمال سيناء، وبمناقشته أرشد عن ورشة لتصنيع المواد المتفجرة بتفتيشها تم ضبط خمس عبوات ناسفة كبيرة الحجم مزودة بتايمر وجاهزة للتفجير ، ماكينة لحام ، كميات كبيرة من أجهزة التايمر والمفجرات والأسلاك وعدد من التليفونات المحمولة والأدوات والمعدات التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى وأثناء قيام قوة أمنية بتمشيط منطقة مزارع جمعية العاشر دائرة مركز شرطة الإسماعيلية لملاحقة بعض العناصر بتلك المنطقة، إشتبهت القوات فى شخصان يستقلان دراجة بخارية لاذا بالفرار فور مشاهدتهما لقوات الشرطة، وبمطاردتهما تخلّيا عن الدراجة، وهدد أحدهما بتفجير نفسه والقوات بحزام ناسف يرتديه، تعاملت معه القوات مما أدى إلى مصرعه و تمكنت من إبطال مفعول الحزام الناسف، وضبط 3 قنبلة يدوية، 5 مفجر، 5 تايمر، 3 بطارية داخل حقيبة بحوزته – جارى تحديد شخصيته – وأمكن ضبط الآخر ويدعى “هانى إبراهيم أحمد الدغين” هارب من منطقة العريش بشمال سيناء وبتفتيش محل تواجدهما بإحدى المزارع تم ضبط 5 عبوات متوسطة الحجم مجهّزة للتوصيل بمصدر كهربائى، كميات كبيرة من المواد الكيمائية والمعدات والوصلات والأدوات التى تستخدم فى تجهيز وتصنيع العبوات المتفجرة، جارى إستكمال الفحص، وإستكمال التمشيط.