دي ناتالي قد يتراجع عن الاعتزال

فتح أنطونيو دي ناتالي مهاجم أودينيزي المخضرم الباب أمام تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

دي ناتالي صاحب الـ36 عاما أعلن نيته اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم، بعدما فقد الأمل في دخول خطط تشيزاري برانديلي المدير الفني لمنتخب إيطاليا لمونديال 2014.

ولكن المهاجم المخضرم لايزال يقدم مستويات مبهرة مع أودينيزي مسجلا 10 أهداف في كل البطولات هذا الموسم، واقترب من قيادة فريقه لنهائي الكأس.

وقال دي ناتالي لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أريد أن استمتع باللعب لثلاثة أشهر مقبلة، وبعدها سنرى".

وتابع "نحن سعداء من أجل الفريق ومن أجل الجماهير، فنحن نستحق نقاطا أكثر في جدول الترتيب ولكننا نتطور يوما بعد الآخر".