فيرونا يخطف نقطة من يوفنتوس في الدقيقة 94

روما، (إفي): فرض فيرونا تعادلا في الوقت القاتل على ضيفه يوفنتوس بهدفين لمثلهما في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري الإيطالي، فيما انتهى دربي العاصمة بين لاتسيو وضيفه روما بتعادل سلبي في قمة الجولة.

وظل الفارق كما هو بين يوفنتوس المتصدر ووصيفه روما بتسع نقاط، فيما أصبح نابولي أكثر قربا من المركز الثاني.

واكتفى فريق "السيدة العجوز"، الماضي في طريقه نحو اللقب الثالث على التوالي، برفع رصيده الى 60 نقطة، مقابل 51 للـ"ذئاب"، بينما يحل نابولي ثالثا بـ47 نقطة.

ففي فيرونا أهدر البيانكونيري فوزا كان بمتناوله حتى الدقيقة 94 ، حيث تقدم الأباتشي الأرجنتيني كارلوس تيفيز مبكرا (ق4) من متابعة لتسديدة قوية أطلقها الغاني كوادو أسامواه سقطت من أيدي الحارس.

وعاد تيفيز ليضاعف النتيجة بعد أن استغل تمريرة الفرنسي بول بوجبا ليحولها لتسديدة أرضية في شباك فيرونا (ق21).

وانتظر أصحاب الأرض حتى (ق52) ليقلص فريقهم الفارق عبر الهداف المخضرم لوكا توني من رأسية جميلة حول بها عرضية زميله البرازيلي رومولو.

وشهد اللقاء مشاركة الوافد الجديد لليوفي بابلو أوسفالدو المعار من ساوثامبتون الإنجليزي، والذي كاد يسجل في ظهوره الأول لولا تدخل القائم.

لكن هدف التعادل جاء في الوقت القاتل في رابع دقائق الوقت بدلا من الضائع عبر رأسية أخرى من الأرجنتيني خوان تاليب.

وعزز فيرونا موقعه في المركز الخامس بجدول الكالتشو بـ36 نقطة.