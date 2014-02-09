نجوم الغناء يشاركون "النصر" فرحة الانتصارات!

منذ أن وضع فريق "النصر" السعودي أقدامه بثبات على صدارة دوري عبد اللطيف جميل، بدا واضحاً أن هناك الكثير من ملامح التغيير تظهر جليّة على مختلف الأصعدة، ليس على مستوى الكروي الرياضي فحسب، ولكن تخطى ذلك إلى العديد من المجالات التي برز تأثيرها في ظل تربّع "النصر" على الصدارة، والتي أتبعها بتحقيقه بطولة كأس ولي العهد من أمام غريمه التقليدي الهلال، ليواصل "النصر" بملامحه الجديدة، كبطل في تغيير المشهد الاجتماعي بمختلف مساراته.

ومثلما تداول العديد من الجماهير عبارة "متصدر لا تكلمني"، والتي انطلقت من رحم موقع تويتر الإلكتروني كـ"هاشتاق"، شهد الوجه الفني والغنائي تحديداً تغيراً جذرياً في خطوطه العريضة، فالكثير من نجوم الغناء، ومنذ أن بدأ "النصر" في تحليقه عالياً بانتصاراته المتتالية، توالت الأغنيات التي تحكي عن "النصر" ومنجزاته وأمجاده، فبدا واضحاً أن" الدينمو" المحرك لاتجاه العديد من الفنانين للغناء عن "النصر" هو شعبيته الكبيرة التي ظهرت جليّة في جميع أصقاع المعمورة، وبرزت في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والفيس واليوتيوب)، حيث انطلق الجمهور النصراوي عبر تلك المواقع يردّد اسم فريقه والعبارة الشهيرة "متصدر لا تكلمني"، التي أكّد الملحن ناصر الصالح حضوره منذ صدارة النصر، ونجح في توظيف هذه العبارة الشهيرة "متصدر لا تكلمني" من خلال الشاعر عبد الله أبو راس، وقدّم بصوته أغنية تغنى بها الصغير والكبير، وتقول كلماتها:

متصدر لا تكلمني ** كيفي حر نصراوي

فارس نجد لو يجرح ** مصيره يرجع ايداوي

النصر ماهو شعار ** أو هزيمة وانتصار

النصر عشق الطفولة ** وأول الناس الكبار

النصر في كل عام ** عالمي هو والسلام

بالفعل يثبت وجوده ** هذا هو قصر الكلام

النصر كان ويضل ** عندنا رمز وبطل

لو بعد حلو انتظاره ** عاد وشلون إن وصل

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وقد برز في هذا الجانب اسم الفنان محمد عبده في واجهة هذا المشهد، حين قدّم أغنية عن "النصر" تمّ عرضها فضائياً عبر قناة "روتانا" خليجية في ليلة تتويج "النصر" ببطولة كأس ولي العهد في الأول من فبراير الجاري، حيث أشار مذيع برنامج "كورة" تركي العجمة أن الأغنية وصلته عبر CD من خلال شاعرها أذيب العمري، وهو عضو شرف في نادي النصر، وهي من ألحان الملحن ناصر الصالح. وأشار العجمة حين تقديمه للأغنية أن محمد عبده لم يقدّم أي أغنية لأي نادي منذ ما يقرب الثلاثين عاماً، حين تغنى بالنادي "الأهلي".

وتقول أغنية الفنان محمد عبده الجديدة عن "النصر" :

يا مالي الدنيا ويا شاغل الناس

صيتك تعدى موطنك لآخر الكون

أكبر شرف للكأس هي رفعتك للكأس

وأعلى وسام للذهب صفرة اللون.

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يبدو أن دوران المشهد الغنائي عن "النصر" وانتصاراته المتتالية، لم تتوقف "بوصلته" عند حدّ معين، فالفنان عبادي الجوهر يشارك نادي "النصر" والجماهير النصراوية فرحتهم بأغنية "يا نصر هِيَّه" من كلمات عبد الله البركاتي ولحن منصور العصيمي. وشارك الفنان عادل الصالح بتلحين الأهازيج والتوزيع الموسيقي والتنفيذ والتسجيل في استوديو "ساهر" العائد للفنان الصالح نفسه. وتقول كلماتها:

هذا النصر بمن حضر هــــز الملاعب لا ظهر

هذا النصر بمن حضر جاب البطولة وانتصر

ياعالمي حنّا معاك شمس تضوي في سماك

من مثلك انت يا نصر ياعشقنا تــامــر أمـر

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ألوانك لون الذهب وأصل الذهب غالي

ماغيرك انت يا بطل في المنزلة عالي

أمجاد والعالم شهود أبطال جاوزتوا الحدود

جمهورك جمهورك يالعالمي والله فخر

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الرمز باقي للآبد ماغاب عن بالي

يا رمز ماغيرك أحد ذكراك يحلالي

ما ننسى كلمة قلتها في كل بطولة نلتها

هذا النصر هذا النصر هذا النصر بمن حضر

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أيضاً الفنان طلال سلامة سبق وأن شارك بأغنية "النصر" من كلمات الشاعر الأمير فيصل بن سيف الإسلام، ولحن صعب. وتقول كلماتها:

طال الزمن ولاّ قصر

أنـا أحبــك يـالنـصـر

أصفر وأزرق

عمــري أنـــا

من الطفولة للكبر

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من أُبو خالد بدينا

وهذا حنّا مانتهينا

نرجي وصال البطولة

وهي بعد اللي تبينا

عشقي أنا وهذا قدر

أنـا أحبــك يـالنـصـر

أصفر وأزرق

عمــري أنـــا

من الطفولة للكبر

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رغم الأوقات العصيبة

ما في محب ينسى حبيبه

لا بد له .. يحنّ له

ويهلّي به .. بعد غيبه

قلبي أنا وكلّي الفخر

والنصر بمن حضر

أصفر وأزرق

عمــري أنـــا

من الطفولة لين الكبر

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وبعودة النصر إلى منصات التتويج وتوالي سلسلة الانتصارات، تناغمت أغنيات الفرح النصراوية الجديدة مع الأغنيات التي سبقتها خلال الفترة الأخيرة الماضية، حيث يردد الجمهور كثيراً أغنية "يا عالمي" للفنان القطري "فهد الكبيسي" وهي من الأعمال الناجحة والتي حازت على إعجاب الشارع الرياضي وهي من كلمات الشاعر سلطان الأسيمر وألحان عبد الله المناعي، ولكن الجمهور ما زال يردّد الأغنية الشهيرة لفنان راشد الماجد الشهيرة " الهمة ..الهمة " والتي يرى فيها الكثيرون أن هذه الأغنية تعتبر من الأعمال التي تزال تحظى بحضور قوي، رغم أنها من الأغنيات التي طرحت في الأعوام الماضية، وهي من كلمات عضو الشرف النصراوي والشاعر المعروف طلال الرشيد "العطيب" ومن ألحان جابر الكاسر، وتقول كلماتها :

الهمـه الهمـه الهمـه

يانصر والموعـد القمـه

ذي عادتـك لا تخليـهـا

يهمـك الفـوز و تهمـه

يا نصراوي.. يا نصراوي

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الغناء للنصر.. تاريخي

والغناء عن " النصر " لم يكن وليد لحظة الانتصار الحالية، فالأغنية للبيت النصراوي ذات عطاء زاخر في الأرشيف الفني وفي السجلات التاريخية للأغنية السعودية، فهناك من النجوم من تغنى بالنصر منذ سنوات، وما زالت ذكريات هذه الأعمال راسخة في وجدان العديد من الجمهور الرياضي، فهناك العديد من الفنانين تغنوا للنصر، ولكن بقيت راسخة في ذاكرة الجمهور الرياضي بعض الأعمال منها أغنية الفنان طلال مداح في حفل غنائي بنادي النصر منذ أكثر من ثلاثين عاماً حين غنى " أحبك يا نصر والله أحبك " وهي من كلمات الرمز النصراوي الراحل عبد الرحمن بن سعود، وانتشرت في تلك الفترة الزمنية التاريخية أغنية للفنان العراقي سعدون جابر حملت عنوان " إجينا يا نصر من دجلة وفرات ".