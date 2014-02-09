محمد بن راشد يرعى حفل انطلاق مهرجان الوحدات المساندة للرماية

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفل إنطلاقة مهرجان الوحدات المساندة للرماية الذي أقيم بعد ظهر اليوم في ميدان الرماية بمنطقة الحفار على طريق أبوظبي العين ويستمر حتى الخامس عشر من شهر فبراير الجاري .



> ولدى وصول صاحب السمو راعي الحفل يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى موقع الاحتفال عزفت موسيقى القوات المسلحة السلام الوطني بعد استعراض سموه ثلة من حرس الشرف الذي أدى التحية لسموه .



> حضر حفل الافتتاح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واللواء عبدالله بن مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة للقوات المسلحة وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي إلى جانب عدد من قادة ضباط أفرع القوات المسلحة وجمهور غفير من المواطنين .