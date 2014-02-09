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نقابة السويس تكرم المعلمين المثاليين بحضور المحافظ وقائد الجيش الثالث

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نقابة السويس تكرم المعلمين المثاليين بحضور المحافظ وقائد الجيش الثالث نقابة السويس تكرم المعلمين المثاليين بحضور المحافظ وقائد الجيش الثالث

تنظم نقابة المعلمين بالسويس مساء اليوم احتفالية باشراف سعيد الطاهر أمين عام النقابة بتكريم المعلمين المثالين على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة ومديرى المدارس والمعلمين الحاصلين على مؤهلات عاليا أثناء الخدمة والمحالين للمعاش للعام 2013.

كما سيتم تكريم اسامة محمود وكيل مديرية التربية والتعليم السابق وذلك تحت رعاية وبحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى وعبد الحافظ وحيد مدير المديرية وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية.
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وقال أيمن فهمي اسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس عبر بيان اعلامي بأنه سيتم منح المكرمين شهادات التقدير وجوائز مالية قيمة .

 

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