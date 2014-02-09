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أمن أسيوط يضبط 4 بنادق آلية و2 فرد محلى و 236 طلقة فى حملة أمنية

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أمن أسيوط يضبط 4 بنادق آلية و2 فرد محلى و 236 طلقة فى حملة أمنية أمن أسيوط يضبط 4 بنادق آلية و2 فرد محلى و 236 طلقة فى حملة أمنية

ضبط 92 قطعة سلاح وينفذ 21 ألف حكم ويعيد 22 سيارة مسروقة – ارشيفية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بحملة أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وقد أسفرت جهودها عن ضبط “هانى . ج .م”، 21 سنة، وبحوزته بندقية آلية، و25  طلقة نارية، وضبط “محمد . أ . ف”، 25 سنة، موظف، وبحوزته طبنجة، و 7 طلقات خرطوش، وضبط “قدرى . ح . ى”، 54 سنة، موظف، وبحوزته 2 خزينة آلية، وعدد 8 طلقات، وضبط “خليفة . ع . خ”، 22 سنة، عامل، وبحوزته بندقية آلية، وضبط “محمد . ز . م”، 54 سنة، موظف، وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع، وضبط بندقية آلية،بدون متهم بدائرة مركز شرطة ديروط.

وقد تم أيضًا ضبط فرد خرطوش محلى الصنع، وخزينة آلية بمنزل المأذون بتفتيشه الهارب “عمار . ع . م”، 22 سنة، مزارع، ومحكوم عليه فى قضيتين.

كما تم ضبط كل ٍ من “حسن . م . ف”، 25 سنة، و “محمد. أ. ر”، 35 سنة، وبحوزتهما بندقية آلية.

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