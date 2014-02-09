زعزوع: تشغيل خطوط طيران مباشرة بين الغردقة ودول الخليج منتصف مارس القادم

أكد وزير السياحة هشام زعزوع، أنه تم الاتفاق على تشغيل رحلات وخطوط طيران مباشرة من الغردقة وشرم الشيخ إلى دول الخليج العربى خلال منتصف مارس القادم.

وقال زعزوع، فى تصريحات خاصة قبيل مغادرته مدينة الغردقة، لحضور فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد شركات السياحة البولندية الذى يعقد بالجونة، إن الخطوط الجديدة تهدف إلى جذب وتنشيط السياحة العربية، موضحًا أن تسيير أولى الرحلات تكون من الغردقة وشرم الشيخ إلى كل من مدينتى جدة والرياض بالسعودية، بالإضافة إلى رحلات إلى الكويت.

واوضح الوزير، أنه تم الاتفاق كذلك على عمل تخفيضات على الرحلات التى تتضمن السفر والانتقال والإقامة والعودة، بحيث تكون الرحلة كاملة من الوصول وحتى المغادرة بأسعار غير مسبوقة لجذب أكبر عدد من الأفواج السياحية العربية.

وأشار الوزير إلى مشاركة القطاع الخاص والفندقى فى هذه الرحلات.