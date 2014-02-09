اتحاد جامعة القاهرة: قدمنا أسماء الطلاب المقبوض عليهم للنائب العام

كتب وائل ربيعى وهانى محمد

قالت فاطمة رجب، أمين اللجنة الثقافية والسياسية باتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنهم لم يشاركوا اليوم الأحد، فى مؤتمر الطلاب المقبوض عليهم، الذى نظمته مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمقرها، بسبب حضورهم اجتماع أساتذة الجامعات بالمستشار هشام بركات، النائب العام، لمطالبته بالإفراج عن الطلاب والأساتذة المقبوض عليهم فى الأحداث الأخيرة.

> وأضافت "رجب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم سلموا النائب العام قائمة بـ600 اسم للطلاب والأساتذة المقبوض عليهم على مستوى جامعات مصر، حيث إن باقى الاتحادات تجمع باقى الأسماء وستسلمهم للنائب العام خلال يومين، والمقبوض عليهم من أعضاء هيئة التدريس للنظر فى أمرهم غدًا.