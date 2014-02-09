المنتدى المصرى للتنمية يحتفل بيوم النيل فى وزارة البيئة السبت المقبل

ينظم المنتدى الوطنى لنهر النيل بالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، احتفالية يوم النيل التى توافق 22 فبراير كل عام٬ السبت المقبل ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، تزامنًا مع احتفالات كل دول الحوض بهذا اليوم.

ومن جهته، قال الدكتور عماد الدين عدلى، رئيس مجلس إدارة المنتدى المصرى للتنمية المستدامة فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن لقاء هذا العام يأتى تحت عنوان "نهر النيل.. الأهداف والتحديات" بهدف مناقشة أهم القضايا الحرجة التى تواجه نهر النيل وكيفية الوصول إلى تعزيز الفهم المشترك للآثار المترتبة ومتعددة الجوانب على إدارة المياه والتنمية فى إطار تنمية مستدامة لموارد النهر، من خلال القطاعات المختلفة بما فى ذلك المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية والعاملين فى مجال الموارد المائية وصانعى السياسات.