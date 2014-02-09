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بدء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل "لبينالى الثقافة والفنون الدولى المستقل"

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بدء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل "لبينالى الثقافة والفنون الدولى المستقل" بدء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل "لبينالى الثقافة والفنون الدولى المستقل"

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل إقامة ورعاية وزارة الشباب لبينالى الثقافة والفنون الدولى المستقل فى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والمقام تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب بشعار "مصر فى مبدعى العالم" خلال الفترة من 12 حتى 19 فبراير الجارى، ويلتقى خلاله مبدعى وفنانى العالم العربى والأوروبى والمصرى الموهوبين من مراكز الشباب، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

يشارك مبدعى وفنانى العالم العربى والأوروبى من 16 دولة وتشمل ( ألمانيا، الصرب، البرازيل، فرنسا، أسبانيا، الكويت، الأردن، تونس، المغرب، قطر، اليمن، البحرين، ، العراق، سوريا، ومصر)، بالإضافة إلى مبدعى مراكز الشباب.

وتتضمن فعاليات البينالى إقامة معرض للأعمال الفنية للفنانين المشاركين، وحفلا فنياً لتكريم رموز الفن العربى والمصرى والأجنبى، إلى جانب ورش عمل فنية للفنون التشكيلية، وعدد من الندوات الثقافية للتعرف على الثقافة والهوية المصرية.

كما يشارك الفنانون بعمل جداريه بمركز شباب الجزيرة للتعبير من خلالها عن الهوية المصرية، كما سيتم عمل جدارية أخرى بمحافظة أسوان بمستشفى مجدى يعقوب للقلب.

ويساهم فنانو البينالى بعمل مكتبة فنية خاصة للشباب من خلال كتب وإصدارات متنوعة فى الأدب والفنون بهدف تأسيس مكتبة دولية يكون مقرها وزارة الشباب، تكون مرجعا للباحثين من شباب مصر المبدع.

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مصر 365

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