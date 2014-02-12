حزب التجمع ببني سويف ينظم ندوة عن المشاركة في الانتخابات

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد حسين عبد الرازق الصحفي والسياسي نائب رئيس حزب التجمع علي ضرورة خروج المواطنين جميعا علي اختلاف طوائفهم للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيسهم .

وأضاف أن دستور 2014 يؤسس إلي دولة مدنية ، ديمقراطية ويحتوي من الحقوق والحريات ما لم يتوفر في أي دستور سابق ويكاد يتطابق مع الدساتير العالمية العريقة إضافة إلي هذا أن هناك حقوق اقتصادية واجتماعية تحقق لأول مرة شعار العدالة الاجتماعية.

جاء هذا في ندوة "المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية " التي نظمتها أمانة حزب التجمع ببني سويف برئاسة محمد إبراهيم عويس بالاشتراك مع مركز إعلام بني سويف برئاسة أمين طوسون وطلال مكي وحضرها قيادات الحزب ونهلة عباس والناشط السياسي اشرف أنور حسن ومريم حنا أمينة المرأة في الحركة الوطنية المصرية والعديد من مراسلي الصحف والقنوات والمواقع الالكترونية بالإضافة إلي جماهير الشباب .

وتناولت الندوة طرح الكثير من تساؤلات الشباب حول المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads