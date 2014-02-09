أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مهووس Selena Gomez في السجن

Google+ Print
مهووس Selena Gomez في السجن مهووس Selena Gomez في السجن

صدر حكم بسجن مهووس بالنجمة Selena Gomez بعد أن قام بالتعدّي على ممتلكاتها ودخول إلى حديقة منزلها.

وحسب موقع "Times"، فإن الحكم قضى بسجن الشاب المهووس Juan Garcia لمدّة 120 يوماً، ونصّ على ابتعاده عن منزل النجمة لمدة 3 سنوات.

من جهته أكّد المتهم أنه من معجبي Gomez، وأنّه ذهب لرؤيتها شخصيّاً عن قرب، من دون أيّ نية سيئة.

وجاء الحكم بعدما عمد Garcia إلى الاختباء قي حديقة منزل Gomez، في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي رآه أحد أفراد العائلة واتّصل بالشرطة، للإبلاغ عن شخص غريب متسلّل إلى الحديقة، حيث حضرت على الفور قوة من الشرطة وقبضت على المتسلل.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي