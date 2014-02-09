مهووس Selena Gomez في السجن

صدر حكم بسجن مهووس بالنجمة Selena Gomez بعد أن قام بالتعدّي على ممتلكاتها ودخول إلى حديقة منزلها.

وحسب موقع "Times"، فإن الحكم قضى بسجن الشاب المهووس Juan Garcia لمدّة 120 يوماً، ونصّ على ابتعاده عن منزل النجمة لمدة 3 سنوات.

من جهته أكّد المتهم أنه من معجبي Gomez، وأنّه ذهب لرؤيتها شخصيّاً عن قرب، من دون أيّ نية سيئة.

وجاء الحكم بعدما عمد Garcia إلى الاختباء قي حديقة منزل Gomez، في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي رآه أحد أفراد العائلة واتّصل بالشرطة، للإبلاغ عن شخص غريب متسلّل إلى الحديقة، حيث حضرت على الفور قوة من الشرطة وقبضت على المتسلل.

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