برشلونة يرغب في ضم الصاعد هاليلوفيتش

زغرب، (إفي): أكد المدير التنفيذي لنادي دينامو زغرب الكرواتي، زدرافكو ماميتش، اليوم الأحد أن برشلونة تقدم بعرض لضم المهاجم الشاب ألين هاليلوفيتش.

وقال ماميتش في تصريحات لجريدة (جوتارنيجي ليست) إنه تم رفض العرض نظرا لاعتراض النادي وعائلة هاليلوفيتش على شروطه، مشيرا على الرغم من ذلك إلى عدم توقف المفاوضات حيث إن برشلونة يضغط من أجل ضم اللاعب.

وصرح ماميتش بأنه من المنتظر أن يصل وفد من برشلونة إلى زغرب للتفاوض على ضم هاليلوفتيش، دون أن يحدد موعدا.

وأعرب ماميتش في الوقت ذاته عن رغبته في بقاء هاليلوفيتش (17 عاما) في صفوف دينامو زغرب خلال السنوات الثلاثة المقبلة.