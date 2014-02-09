اختتام برنامج «الوقاية من المخدرات».. بالشمالية الغربية

اختتمت بالمنطقة الشمالية الغربية فعاليات "برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات" والذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة خلال الفترة من 19-2 إلى 8/4/1435ه.

ويهدف البرنامج إلى تزويد منسوبي القوات المسلحة بالمعارف والمهارات للوقاية من تعاطي المخدرات ونشر منهج التوعية والإرشاد والتثقيف التخصصي لرفع المستوى الفكري لمنسوبي وزارة الدفاع ضد خطر انتشار تعاطي وإدمان المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية وتعزيز معلومات القادة حول أساليب الاكتشاف المبكر لحالات تعاطي المخدرات والتعامل مع تلك الحالات وكذلك نشر الوعي الإرشادي بخطورة تعاطي المخدرات وتغيير السلوك الخاطئ وتعزيز السلوك الايجابي والمفاهيم السليمة، حيث ضم البرنامج العديد من الفعاليات وورش العمل ومنها برنامج دور القيادة للوقاية من تعاطي المخدرات للضباط التنفيذيين وبرنامج خطر تعاطي المخدرات في البيئة العسكرية وبرنامج المرشد الطلابي والمعلم في الوقاية من تعاطي المخدرات ودور الأسرة في حماية الأبناء من السلوكيات الخاطئة.

فيما تم توزيع مسابقة ثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز العسكرية وقاعدة الملك فيصل الجوية ومجموعة الدفاع الجوي الثالثة حيث تم السحب على الجوائز القيمة والتي كانت عبارة عن أجهزة أيباد وكمبيوترات محمولة وجوائز أخرى قيمة وتفضل بتسليمها للفائزين العميد الركن ناعم بن عتيق الله المطيري.

هذا ويقام البرنامج بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ومركز القوات المسلحة للرعاية النفسية.

من جهة أخرى شاركت المديرية العامة لمكافحة المخدرات متمثلة في إدارة الشؤون النسوية في البرنامج التوعوي للوقاية من تعاطي المخدرات في منطقة تبوك وذلك ضمن برنامج "القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات" واستهدف البرنامج المرشدات الطلابيات والمعلمات والطالبات في المدارس كما خصص برنامج لأمهات الطالبات.

فيما أوضحت مديرة إدارة الشؤون النسوية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات أمل خاشقجي بأن خطة البرامج التوعوية النسائية حرصت على توعية العنصر النسائي من أضرار المخدرات وتزويد الأخصائيات والمعلمات والمرشدات الطلابيات بالمعلومات الشاملة حول قضية المخدرات ومخاطرها على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية وبالتالي توعية الفتيات بأخطار المخدرات لتحذيرهن من مغبة الوقوع فيها.

وأضافت أن فريق العمل قدم محاضرات للطالبات والأهالي في مختلف مدارس القوات المسلحة وورش عمل متخصصة للمرشدات الطلابيات حيث كان يهدف البرنامج أن تكون المرشدة قادرة على التعرف على أنواع المخدرات وتصنيفها وآثارها والاتجاهات والمهارات التي ترفع من مستوى أدائهم من خلال تنمية الكفاءة والفعالية الإنتاجية، حيث إن ضغط العمل قد يحرم البعض من التزود المستمر بالمعارف والمهارات فكانت هذه الورشة بما احتوته من معارف متنوعة ومهارات مختلفة ومعاصرة لتسد جانباً من هذه الحاجة.