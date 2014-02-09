بالصور.. وزير الطيران يتفقد أعمال الممر الجديد بمطار الغردقة الدولى

تفقد المهندس عبد العزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الأحد، أعمال المبنى الجديد بمطار الغردقة الدولى يرافقه اللواء طيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى واللواء طيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الشركة.

صرح المهندس عبد العزيز فاضل خلال الجولة بأن أعمال التطوير، ترفع سعة المطار ليستوعب 13 مليون راكب سنويًا، عند افتتاحه فى منتصف هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تتضمن إنشاء مبنى جديد بالمطار بالإضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كليو مترات وعرضه 75 متراً و16 موقعاً جديدًا للطائرات منها 2 موقع للطائرات العملاقة ليصبح عدد المواقع 52 موقعاً.

وأوضح فاضل أن الانتهاء من هذه المشروعات فى الوقت المحدد لها أصبح ضرورة حتمية نظراً لأن هذه المشروعات استثمارية بقروض ذات فوائد تتحملها شركة المطارات دون أى أعباء على الدولة ومن ثم يجب علينا جميعاً تذليل كافة العقبات اللازمة لمنفذى المشروع حتى يتم تسليمه فى الموعد المعلن عنه ووفقاً للمعايير المتفق عليها خاصة بعد توفير الحكومة الحالية لمواد البناء والعمالة اللازمة لإنهاء كافة المشروعات القائمة وأعمال التطوير للمطارات.

كما وجه فاضل شكره وتقديره لجميع العاملين لوعيهم الكامل، وحفاظهم على سير العمل وانعدام المطالب الفئوية، مؤكدًا على تحقيق المزيد من المكاسب، والمزايا لجميع العاملين فى قطاع الطيران المدنى خاصة بعد الاستقرار الذى نتمناه لمصرنا الحبيبة، وزيادة الإنتاج وإيرادات الشركات من خلال حركة الركاب، والتى بدأت تعود إلى طبيعتها تدريجيًا.

وأضاف فاضل أننا جميعاً مصريون نعشق هذا البلد ولنا حقوق وعلينا واجبات تجاه الوطن وبالإرادة الشعبية القوية، وتمت موافقة الشعب المصرى على الدستور بنسبة 98.2%، والتى كانت رسالة للعالم أجمع على أن ثورة 30 يونيو هى مطلب شعبى فلذا يجب علينا جميعا الاستعداد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ونختار الرئيس الجديد الذى يصلح لإدارة شئون البلاد بإرادة حرة من الشعب المصرى العظيم الذى يستحق أن ينعم بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.

ثم تأتى آخر مرحلة وهى انتخابات مجلس الشعب وبذلك سوف تستقر الأحوال السياسية فى مصر، ومن ثم السياحة، واستعادة الحركة الجوية، والتقدم وبناء مصر جديدة تعود بالرخاء على أبناء الشعب المصرى العظيم.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى لمطار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة ما تم الانتهاء من أعمال التشطيبات بمبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة وحضور الاحتفال الخاص باستلام تجديد رخصة التشغيل الدولية للمطار والذى يسلمها اللواء طيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى إلى اللواء طيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات.

كما قام وزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل بتوزيع شهادات الشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذا الإنجاز من كافة الجهات العاملة فى المطار، وتأتى هذه الزيارة من ضمن سلسلة الزيارات الدائمة لوزير الطيران المدنى لجميع المطارات التابعة لقطاع الطيران المدنى، وذلك للاطمئنان على سير العمل، وأيضاً آليات التشغيل الآمن لكل مطار.

ومن جانبه صرح الطيار جاد الكريم نصر بأن ميزانية تطوير مبنى الركاب رقم 2 والممر الجديد بمطار الغردقة الدولى تبلغ تكلفتة 3. 2 مليار جنيه وأن العمل يسير فيه على قدم وساق حتى يتم تسليم المشروع ويكون جاهزا للتشغيل النهائى، مشيراً إلى أن جولة وزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل، تأتى فى إطار حرصه على الانتهاء من المشروع وتسليمه فى منتصف العام الحالى.