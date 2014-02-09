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Harrods تقيم أول عرض أزياء في السماء

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Harrods تقيم أول عرض أزياء في السماء Harrods تقيم أول عرض أزياء في السماء

تعاونت محلات Harrods الشهيرة مع الخطوط الجوية البريطانية لتقدم أول عرض أزياء في السماء حيث تتخذ طائرة A380 كمنصة عرض تعرض فيها أجمل أزياء Stella McCartney, و Victoria Beckham ، و Ralph & Russo في رحلة جوية تنطلق من لندن إلى جوهانسبيرغ .
وقد قال Michael Ward رئيس محلات Harrods الشهيرة “سعدنا جداً بالتعاون مع الخطوط الجوية البريطانية لنقيم هذا الحدث الرائع” وأضاف “ بفضل التصميم الإستثنائي لطائرة A380 سنكون قادرين على تقديم مواهب وابداعات أشهر المصممين البريطانيين على ارتفاع 30،000 قدم.

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سيدتي