Alexander Wang و Monique Lhuillier بعروض متضاربة في نيويورك

قدمت المصممة المبدعة Monique Lhuillier عرضاً لمجموعة أخاذة قبل ساعات في أسبوع الموضة في نيويورك لموسم خريف وشتاء 2014-2015، بحضور عدد من النجمات، منهن: Anna Kendrick، Cat Deeley، Jamie Chung، Emmy Rossum.

بدأت المصممة عرضها بمجموعة متميزة من التنانير "الميدي" الناعمة التي تظهر السيدة بإطلالة راقية، لتنتقل بعد ذلك إلى فساتين الكوكتيل القصيرة بتصاميمها المختلفة، واختتمت المصممة عرضها بكشفها عن فساتين رائعة للسهرات، وكأنها صممت لإطلالات السجادة الحمراء، وقد لفتنا في عرض Monique Lhuillier التنوع الواضح في الخامات، والدمج بينها بطريقة جميلة، فقد احتوى العرض على تصاميم ناعمة بالأقمشة المخرمة، والجلد، والدانتيل الذي أضفى لمسة درامية ساحرة إلى الفساتين.

من ناحية أخرى قدم المصمم Alexander Wang مجموعته المنتظرة لهذا الموسم، ويمكن أن نقول بأنها تتضارب تماماً مع عرض Lhuillier، إذ طغى على الأزياء المعروضة الستايل الرياضي العصري، وتنوعت بألوانها المشرقة على الرغم من طغيان اللونين الرمادي والأسود عليها، وقد أثارت الأحذية المبتكرة بتصاميمها الجميلة ضجة كبيرة بين متابعي العرض على الشبكات الاجتماعية، حيث قدم المصمم أحذية بوت طويلة مميزة بلونين مختلفين، وقدم أحذية بوت تصل إلى منتصف الساق بتصميم غريب وعصري.

احتوت المجموعة الشتوية من Alexander Wang على عدد من الملابس العملية الأنيقة، بالإضافة إلى السترات والمعاطف التي نتوقع أن تكتسح إطلالات الستريت ستايل في الموسم المقبل.

شاهدي معنا في الصور ماذا قدم كل من Alexander Wang وMonique Lhuillier في عروض خريف وشتاء 2014-2015، واحرصي على متابعتنا على الحسابات التالية: تويتر أزياء، وانستغرام، وفيس بوك.