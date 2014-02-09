مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة في هجوم مسلح جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بأن ثلاثة من عناصر الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في قضاء المدائين جنوبي العاصمة بغداد .

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا اليوم الاحد النار من أسلحة رشاشة بإتجاه نقطة تفتيش تابعة للشرطة في قضاء المدائن جنوبي بغداد مما أسفر عن مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة .

وأضاف أن قوة أمنية توجهت على الفور الى مكان الحادث وطوقته ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الاثنين الى المسشتفى لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب الشرعي .

وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم مقتل موظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح نفذه مجهولون على سيارتهم جنوبي بغداد .

أ ش أ