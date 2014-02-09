بالصور.. الوادي الجديد تستقبل طلاب فائزين بمسابقات تم طرحها عن معالم المحافظة

استقبلت محافظة الوادى الجديد وفدا من طلاب المدراس بعدد من المحافظات والفائزين بالمسابقات فى مجلات الاطفال والتى قد تم طرحها مؤخرا عن المعالم الأثرية بالوادى الجديد .

وقالت نجلاء عبد الرحمن مدير إعلام مكتب محافظ الوادى الجديد ان هذه الزيارة تعد بداية لترويج وتسويق المحافظة إعلاميا و دعمها سياحياً والتى ستضع البذرة الاولى للتعامل مع عدد كبير من المؤسسات الإعلامية والصحفية التى تدعم ترويج المحافظة من خلال استضافة الفائزين بالمسابقات التى تطرحها تلك المجلات عن المحافظة .

وأضافت عبد الرحمن أن برنامج الرحلات يتضمن زيارة إلى أهم معالم المحافظة الأثرية ، بالإضافة إلى مراكز السجاد والكليم والخزف والصناعات الحرفية مما يعد فرصة تسويقية للمحافظة .