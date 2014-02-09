أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. الوادي الجديد تستقبل طلاب فائزين بمسابقات تم طرحها عن معالم المحافظة

Google+ Print
بالصور.. الوادي الجديد تستقبل طلاب فائزين بمسابقات تم طرحها عن معالم المحافظة بالصور.. الوادي الجديد تستقبل طلاب فائزين بمسابقات تم طرحها عن معالم المحافظة

وفدا من طلاب المدراس الفائزين بالمسابقات فى مجلات الاطفال

استقبلت محافظة الوادى الجديد وفدا من طلاب المدراس بعدد من المحافظات والفائزين بالمسابقات فى مجلات الاطفال والتى قد تم طرحها مؤخرا عن المعالم الأثرية بالوادى الجديد .

وقالت نجلاء عبد الرحمن مدير إعلام مكتب محافظ الوادى الجديد ان هذه الزيارة تعد بداية لترويج وتسويق المحافظة إعلاميا و دعمها سياحياً والتى ستضع البذرة الاولى للتعامل مع عدد كبير من المؤسسات الإعلامية والصحفية التى تدعم ترويج المحافظة من خلال استضافة الفائزين بالمسابقات التى تطرحها تلك المجلات عن المحافظة .

وأضافت عبد الرحمن أن برنامج الرحلات يتضمن زيارة إلى أهم معالم المحافظة الأثرية ، بالإضافة إلى مراكز السجاد والكليم والخزف والصناعات الحرفية مما يعد فرصة تسويقية للمحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا