سلطان لـ”أحمد موسى”: أنت فاسد

سمح رئبس المحكمة في قضية اتهام عصام سلطان بإهانة القضاة بالخروج خارج قفص الاتهام للتحدث عن طلباته ،قائلاً :”إنه يود الابلاغ عن جرائم تعذيبه التي بدأت منذ صباح 25 يناير 2014 لنقله إلي سجن العقرب شديد الحراسة و منع عنه الطعام والزيارات والكتب و يتم وضعه غي زنزانة إنفرادية لمدة 24 ساعة ،و ذلك لكسر ترادته و التنحي مضيفاً ” و لو جلست عارياً لن اتراجع و الانقلاب انقلاب و الدستور مزور والشاهد أحمد موسي شاهد فاسد و الشاهد رد عليه إذهب أنت حيوان”.

ووجه قاضى المحكمة حديثه لسلطان قائلاً :”انت تجاوزت حدودك و سوف أوجه لك اتهام والمحكمة تثبتت ذلك في محضر الجلسة وقال لسلطان لو استمريت على ذلك سوف أحاكمك غيابياً وأوجه لك تهمة إهانة القضاء”.