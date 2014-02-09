العربى: اللجنة المصرية الاردنية المشتركة آلية مهمة تعكس عمق العلاقات بين البلدين

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن ، لافتا إلى أن انعقاد هذه اللجنة يبدأ في الثمانينيات من القرن العشرين ، حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية.

وأشار إلى أن اللجنة – التى تبدأ اجتماعاتها اليوم الأحد- حققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات أبرزها التعاون في مجالات الطاقة ، حيث نسقت لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول المشرق العربي كما أسهمت في سرعة الانتهاء من خط الغاز العربي أيضاً اومازالت موضوعات التعاون في مجالات الكهرباء والبترول والغاز من الملفات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة.

وأوضح العربى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة فى مقدمتها بحث سبل التبادل التجارى بين البلدين ، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فإن الصادرات المصرية للأردن خلال عام 2012 بلغت 691 مليون دولار بينما بلغت الواردات 210 ملايين دولار خلال العام نفسه.

وأشار إلى أن الشهور الستة الأولى من عام 2013 بلغت الصادرات المصرية للأردن 501 مليون دولار فيما سجلت الواردات 63 مليوناً، فضلاً عن موضوع تيسير أوضاع العمالة المصرية في الأردن والتى يبذل الجانبان جهوداً متواصلة لتحقيق المزيد من الاستقرار لها لكى تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية في الأردن.

> وأضاف العربى أن اللجنة تولى اهتماماً كبيراً فى دوراتها المتعاقبة بتنمية الاستثمارات المشتركة من خلال تشجيع ممثلى الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة والمجالات الواعدة للاستثمار المشترك خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات السياحية فى البلدين وكذلك حرص اللجنة بشكل دائم على مشاركة القطاع الخاص فى اجتماعاتها.

وأوضح أن اللجنة ستبحث عدداً من مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين من خلال مقترحات التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة، والزراعة، والصناعة، والإعلام، والسياحة، والبيئة، والإسكان، فضلاً عن مجالى التربية والتعليم، والتعليم العالى.

وأشار العربى إلى أن اللجنة ستبحث أيضا سبل زيادة التعاون في مجال النقل بين البلدين الذي يعد مجالا محوريا من مجالات التعاون نظرا لاسهامه الكبير في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن دعم التعاون في مجالات الصحة والدواء من أجل التوصل إلى تفاهمات حول تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المنتجة في أي من البلدين في البلد الآخر وبحث إمكانيات إقامة صناعات دوائية مشتركة بين البلدين.

وفي إطار ما تم تنفيذه من قرارات الدورات الأخيرة للجنة العليا ، قال إن اللجنة ستطلع فى دورتها الحالية على الخطوات العملية التي تمت في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين البلدين وستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لإنجاح هذه المفاوضات والإسراع بتحرير تجارة الخدمات لما لذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصادي البلدين من خلال تنشيط قطاعات البنوك والتأمين والنقل بأنواعه البري والبحري والجوي والسياحة بأنواعها الأثرية والعلاجية والترفيهية.

وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية للدورة ال24 التوقيع على عدة برامج تنفيذية للتعاون في مجالات منها الثقافة والسياحة والشباب والتنظيم والإدارة والإعلام والتجارة (تنمية الصادرات).

ومن المقرر أن تبدأ اليوم في القاهرة الاجتماعات التحضيرية الوزارية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الدكتور أشرف العربى و الدكتور حاتم الحلوانى وزير الصـناعة والتجـارة والتموين الأردنى وذلك فى إطار الإعداد للدورة ال24 للجنة العليا المصـرية الأردنية المشـتركة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء و الدكتور عبد الله النسور رئيـس وزراء الأردن والمقرر عقدها في القاهرة غدا ولمدة يومين.

يشـارك فى الاجتماعات كل من وزراء الصناعة والتجارة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة والهجرة، الموارد المائية والرى، الثقافة، الزراعة واستصلاح الأراضى، النقل، السياحة، الآثار، وعدد كبير من ممثلى الوزارات والهيئات المصرية والأردنية ووفد كبير من رجال الأعمال المصريين والأردنيين.