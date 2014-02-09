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مجهولون يعتدون على أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي في أنطاليا وأنقرة

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مجهولون يعتدون على أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي في أنطاليا وأنقرة مجهولون يعتدون على أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي في أنطاليا وأنقرة

ارشيفية

أحرق مجهولون سيارة دعاية انتخابية تابعة لمرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية “سيدي” التابعة لمحافظة أنطاليا.

وتضررت السيارة بالكامل رغم تدخل فرق الإطفاء ، فيما فتحت قوات الشرطة تحقيقا من أجل التوصل لهوية المتورطين في الحادث.

وفي سياق متصل ، ذكرت محطة “سي إن إن” التركية اليوم الأحد أن مجموعة مجهولة الهوية قامت بإنزال علم حزب العدالة والتنمية وصور مرشح رئاسة بلدية أنقرة مليح كوكجك من أمام المكتب الانتخابي الرئيسي له بالعاصمة أنقرة وتمكنوا من الهروب لاحقا.

وشنت قوات الشرطة في أنقرة عملية تفتيش ومداهمة لبعض الأماكن المشتبه بها في محاولة لإلقاء القبض على مرتكبي الحادث ولا تزال التحقيقات مستمرة.

أ ش أ

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