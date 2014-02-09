فيديو.. أمطار وسيول في الساحل الشرقي

شهدت مناطق الفجيرة والساحل الشرقي صباح اليوم، هطول أمطار شديدة ورعدية استمرت قرابة الساعة والنصف بصورة متقطعة مصحوبة برياح باردة، سالت على اثرها السيول في المنحدرات ومن اعلى قمم الجبال

> في صورة تعكس جمال الطبيعة الجبلية التي تتميز بها المنطقة.

حيث تلبدت السماء بالغيوم منذ ساعات الصباح الاولى معلنة عن هطول امطار الخير والرحمة، وعليه خرج الناس وذهب كل واحد منهم لوجهته الخاصة اما للعمل او الدراسة او قضاء حاجة معينة حاملين معهم مظلاتهم تحسبا لسقوط الأمطار، بدأ هطولها في الساعة السابعة والنصف صباحا على شكل زخات خفيفة اشتدت فجأة بشكل متواصل استمر هطولها قرابة النصف ساعة لتنخفض معها الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة .

ومازالت مناطق الشرقية لغاية الان تشهد هطول الأمطار الوفيرة التي من المتوقع استمرارها حتى وقت الظهيرة .

وناشدت القيادة العامة بشرطة الفجيرة الناس بضرورة توخي الحذر والحيطة في ظل الأجواء الماطرة والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود لعدم تعريض حياتهم للخطر، وتخفيف السرعة عند المنحنيات الجبلية والتوقف جانبا وعدم القيادة عند سوء احوال الطقس وانعدام الرؤية، لتجنب انزلاق مركباتهم، في ظل هذه الأجواء التي يصاحبها انحدار السيول واندفاعها بقوة في الشوارع،لحين استقرار حالة الجو، وذلك حفاظا على سلامتهم.