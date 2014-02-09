أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

فيديو.. أمطار وسيول في الساحل الشرقي

Google+ Print
فيديو.. أمطار وسيول في الساحل الشرقي فيديو.. أمطار وسيول في الساحل الشرقي

شهدت مناطق الفجيرة والساحل الشرقي صباح اليوم، هطول أمطار شديدة ورعدية استمرت قرابة الساعة والنصف بصورة متقطعة مصحوبة برياح باردة، سالت على اثرها السيول في المنحدرات ومن اعلى قمم الجبال
> في صورة تعكس جمال الطبيعة الجبلية التي تتميز بها المنطقة.

حيث تلبدت السماء بالغيوم منذ ساعات الصباح الاولى معلنة عن هطول امطار الخير والرحمة، وعليه خرج الناس وذهب كل واحد منهم لوجهته الخاصة اما للعمل او الدراسة او قضاء حاجة معينة حاملين معهم مظلاتهم تحسبا لسقوط الأمطار، بدأ هطولها في الساعة السابعة والنصف   صباحا على شكل زخات خفيفة  اشتدت فجأة بشكل متواصل استمر هطولها قرابة النصف ساعة لتنخفض معها الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة . 

ومازالت مناطق الشرقية لغاية الان تشهد هطول الأمطار الوفيرة التي من المتوقع استمرارها حتى وقت الظهيرة .

وناشدت القيادة العامة بشرطة الفجيرة الناس بضرورة  توخي الحذر والحيطة في ظل الأجواء الماطرة والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود لعدم تعريض حياتهم للخطر، وتخفيف السرعة عند المنحنيات الجبلية والتوقف جانبا وعدم القيادة عند سوء احوال الطقس وانعدام الرؤية، لتجنب انزلاق مركباتهم،  في ظل هذه الأجواء التي يصاحبها انحدار السيول واندفاعها بقوة في الشوارع،لحين استقرار حالة الجو، وذلك حفاظا على سلامتهم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو || شاهد بقايا صرح هامان الذي أمر فرعون موسى ببناءه المذكور في القرءان الكريم

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية