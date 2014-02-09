هيئة الطرق والمواصلات تطلق مبادرة "يوم واحد في دبي"

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات مطلع الشهر الجاري مبادرة "يوم واحد في دبي" وهي عبارة عن عرض خاص بتعرفة أقل، تتيح العميل استخدام جميع وسائل المواصلات العامة في زيارة الأماكن السياحية الأكثر جاذبية الجديدة والقديمة في دبي، وتتماشى هذه المبادرة مع الخطة الرامية إلى جعل التنقل اليومي عبر وسائط المواصلات العامة أكثر إثارة ومتعة، كما تعزز هذه الخطوة أيضا التزام هيئة الطرق والمواصلات الراسخ بتحقيق التكامل الشامل بين كافة وسائط النقل العامة.

وأوضح الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات أن الخدمة الجديدة تتضمن مختلف وسائل المواصلات العامة بما فيها الحديثة والتقليدية مثل فيري دبي، والباص المائي، والعبرة التقليدية بالإضافة إلى المترو والحافلات العامة.

وأضاف قائلا: "تنطلق الرحلة من الغبيبة بالقرب من مصب الخور، وصولا إلى دبي مارينا ثم العودة مرة أخرى مرورا ببرج خليفة ودبي القديمة أو العكس بالإضافة إلى خيار آخر يتثمل في انطلاق الرحلة من محطة السيف البحرية. هذا وتم تصميم الحزمة ليوم كامل حتى يستمتع الركاب بالأماكن التي يمرون من خلالها، فضلا عن إمكانية استخدامها أيضا لأكثر من يوم واحد."

وفيما يتعلق بالمعالم السياحية التي تتضمنها الرحلة، قال آل علي: "تشمل الرحلة منطقة الغبيبة، دبي مارينا، وسط مدينة دبي، مركز برجمان، السيف، سوق ديرة القديم و الشندغة."

وأوضح آل علي أن من مزايا هذه الخدمة الجديدة أنها تحقق التكامل بين العديد من وسائل النقل، وتشجع استخدام المواصلات العامة، وتوفر خدمة جديدة للزائرين والمقيمين في دبي على حد سواء."

وجدد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة التزام هيئة الطرق والمواصلات بتوفير أفضل الخدمات في مجال المواصلات العامة وفقا لأرقى المعايير العالمية للمجتمع بجميع شرائحه، لا سيما الزائرين والسائحين، الذين يتوافدون إلى دبي من كل حدب وصوب، خصوصا خلال مواسم الفعاليات حيث يحرصون على مشاهدة المعالم السياحية وحضور المؤتمرات والمعارض والمهرجانات، التي تستقطب أعدادا كبيرة من الزائرين والمشاركين الذين سيستفيدون بلا شك من حزمة "يوم واحد في دبي."

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