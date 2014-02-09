"روتانا " تشارك في مسيرة من أجل التعليم 2014

شارك فيلا روتانا، رحاب روتانا ورمال روتانا في "مسيرة من أجل التعليم" سباق المشي 2014 والذي يعتبر حدثاً مهماً وممتعاً في نفس الوقت حيث يجمع المجتمع الإماراتي لدعم تعليم الأطفال في البلدان النامية.

ترمز الثلاث كيلومترات الى المسافة المتوسطة التي على ملايين الأطفال حول العالم ان يقطعوها مشياً على الأقدام للذهاب الى المدرسة يومياً. وتهدف المسيرة إلى رفع الوعي للقضايا التي تمنع الأطفال في البلدان النامية من الحصول على التعليم الابتدائي كما يسلط الضوء على أهمية التعليم الأساسي في كسر حلقة الفقر.

"نحن فخورون بمشاركتنا في هذه القضية الجديرة بالاهتمام بشكل كبير حيث توفر هذه الفعاليات فرصة حقيقية لإحداث فرق في حياة الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء العالم"، علق السيد كنان الغراوي، مدير عام فيلا روتانا، رحاب روتانا ورمال روتانا .

بعد الإقبال الكبير من مختلف أعضاء المجتمع الإماراتي بما في ذلك المدارس والجامعات والأندية الاجتماعية والشركات والكيانات الحكومية، شارك أكثر من 5500 من سكان الإمارات العربية المتحدة من مختلف الفئات العمرية بمن فيهم الأطفال في عام 2013 المسيرة العام الماضي. بدأت المسيرة عند الساعة 9:00 صباحا حيث تلتها احتفالات في حديقة شاطئ جميرا والتي شملت الأنشطة الترفيهية لجميع المشاركين.

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