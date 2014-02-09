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أبعدي الحرائق عن منزلك

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أبعدي الحرائق عن منزلك أبعدي الحرائق عن منزلك

لا يعرف الحريق صديقاً أم عدواً، عندما تتسلّل نيرانه إلى البيوت من دون استئذان أو إنذار، فتنجم عنه عواقب وأضرار قد لا تعوّض بسهولة. لذا، على جميع الأمّهات أخذ بعض التدابير الحازمة من أجل إبعاد خطر الحريق عن بيوتهنّ قدر المستطاع، خصوصاً في ظلّ وجود الأطفال الصغار الذين غالباً ما يفتعلون الحريق بدون قصد!

ـ ابتعدي عن استخدام المقابس المحروقة التي تتسبّب في إطلاق شرارات كهربائيّة. ويفضّل وضع غطاء فوق المقابس جميعها من أجل منع اتصال أيدي الأطفال بالتيار الكهربائي.
ـ انزعي الأدوات الكهربائية من المقابس، فور الاستغناء عن التيار.
ـ أبعدي النار والمواقد المشتعلة والشموع المضاءة عن الأثاث والمفروشات.
ـ أطفئي الغاز فور الانتهاء من الطهو، ولا تتركي الأطعمة على النار في المقلاة وتغادري المطبخ؛ لأن الحريق يندلع في ثوانٍ.
ـ تجنّبي التدخين أمام أطفالك الذين يسعون لتقليد الأكبر منهم سناً.
ـ أبعدي الكبريت ووسائل الإشعال عن متناول أطفالك، لأنّ فضولهم يدفعهم إلى تجريبها.
ـ وأخيراً، احتفظي على الدوام بمطفأة حرائق في منزلك، واحذري من استخدامها إلا في الحالات الضروريّة. وإذا امتدت ألسنة النيران إلى كافة الغرف، غادري البيت فوراً، واستنجدي بفرق الإطفاء.

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