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مورينيو: مانشستر سيتي سيارة ' جاجوار ' في سباق خيول

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مورينيو: مانشستر سيتي سيارة ' جاجوار ' في سباق خيول مورينيو: مانشستر سيتي سيارة ' جاجوار ' في سباق خيول

واصل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي حربه النفسية على منافسيه، واصفا مانشستر سيتي بأنه مثل السيارة السريعة "جاجوار" في سباق الخيول.

مورينيو كان قد وصف تشيلسي بأنه مُهر صغير في سباق خيول كبيرة قاصدا بها مانشستر سيتي وأرسنال، قبل أن يرد عليه مانويل بليجريني قائلا أن تشيلسي جواد كبير.

وقال مورينيو لهيئة الإذاعة البريطانية عقب الفوز على نيوكاسل: "حان وقت قتل الخيول، مانشستر سيتي عبارة عن سيارة جاجوار لا يمكن منافستها".

وأضاف "تقدمنا على نيوكاسل بهدفين نظيفين في الشوط الأول ولكن طريقة أدائنا لم تعجبني .. الآن نحن على القمة وهذا شيء رائع".

ولكن استدرك "هدفي الآن تأمين تأهلنا لدوري أبطال أوروبا، والبقاء بعيدين عن صاحب المركز الخامس".

ويتصدر تشيلسي بفوزه على نيوكاسل قمة الدوري الإنجليزي وخلفه الثنائي مانشستر سيتي وأرسنال.

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