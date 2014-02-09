“تمرد أسيوط” تطالب السيسي ببرنامج انتخابي يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو‎

أعلنت حركة “تمرد” أسيوط فى بيان لها أنه خلال مشاركتها بالإجتماع الذى عقد بمنزل “محمود بدر” مؤسس الحركة تم التصويت على من ستدعمه الحركة فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة وكان التصويت بشبه إجماع على ترشيح المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف بيان الحركة أنهم يطالبون المشير السيسي بتقديم برنامج انتخابي يعبر عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن حركة تمرد كانت قد أعلنت تأييدها لترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرئاسة الجمهورية بنسبة 95%من أعضاء الحركة .