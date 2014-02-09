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لبيب: إعداد خرائط 23 محافظة تسهل للمواطنين معرفة المعلومات المتعلقة بمحافظاتهم ‎

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لبيب: إعداد خرائط 23 محافظة تسهل للمواطنين معرفة المعلومات المتعلقة بمحافظاتهم ‎ لبيب: إعداد خرائط 23 محافظة تسهل للمواطنين معرفة المعلومات المتعلقة بمحافظاتهم ‎

اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية أنه يجرى التنسيق بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة لتوزيع أدلة الخرائط التي تم إعدادها لـ 23 محافظة، وتتضمن هذه الأدلة جميع المعالم الرئيسية في كل محافظة من طرق وترع ومصارف ومباني ومناطق أثرية ومناطق سياحية والحدائق وغيرها من المعالم، لافتاً إلى أن هذه الأدلة تسهل للمواطنين التعرف على كل المعلومات المتعلقة بمحافظاتهم أسوة بالدول المتقدمة.

وأوضح لبيب أنه تم توزيع الأدلة الخاصة بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والوادي الجديد والبحيرة والسويس وقنا والفيوم ودمياط وأسيوط وأسوان وبنى سويف وشمال سيناء والمنيا والدقهلية والبحر الأحمر وبورسعيد والأقصر والمنوفية والقليوبية والغربية وسوهاج والشرقية والإسماعيلية، لإتاحتها للراغبين، لافتاً إلى أنه تم تصميم الدليل ليشمل جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل محافظة وأسماء الطرق الرئيسية والشوارع، وتم تحديث المعالم المختلفة وأسماء الفنادق والمناطق السياحية والوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف لبيب أن هذه الأدلة تتيح قدر كبير من المعلومات للمواطنين وتسهل لهم معرفة معالم أي منطقة من خلال الرموز والمصطلحات والألوان المتفق عليها والمبينة في دليل الخريطة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لاستكمال إصدار الأدلة المتبقية للمحافظات وذلك للتيسير على المواطنين.

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