بدء جلسة الاستماع لأقوال رئيس جهاز الأمن الوطني في محاكمة القرن بعد وصول مبارك

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي الجلسة السرية المقرر عقدها اليوم لسماع اقوال اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني في إعادة ” محاكمة القرن ” والمتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الأسبق و 6 من مساعديه السابقين المخلى سبيلهم ، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .

والجدير بالذكر ان الجلسة قد عقدت في نفس القاعة التي يحاكم فيها الرئيس المعزول مرسي والتي صمم بها قفص زجاجي خصيصًا وهو عازل للصوت بعد حالات الهرج والهتافات المعادية للقضاة التي كان يفعلوها المتهمين من أنصار الإخوان داخل قفص الاتهام .