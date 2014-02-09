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وقفة لعمال “الكوك” بحلوان للمطالبة بالتعيين بدلاً من العمال أجانب

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وقفة لعمال “الكوك” بحلوان للمطالبة بالتعيين بدلاً من العمال أجانب وقفة لعمال “الكوك” بحلوان للمطالبة بالتعيين بدلاً من العمال أجانب

قام العشرات من عمال شركة “النصر” لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بوقفة احتجاجية للمطالبة بالتثبت ،وذلك لمرور 4 سنوات على وجودهم داخل الشركة .

وأكد أحد العمال أن اليومية التى يتحصلون عليا لا تكفى قوت يومهم ،إذ يتحصلون على 25 جنيه بجانب أن الشركة لم توفر لهم تأمين صحى أو صرف تعويضات.

وقام العمال برفع لافتات وترديد هتافات تطالب الشركة  بتوفير التثبيت والتأمين الصحى.

وذكر أحد العمال 52 سنة أنه يعمل منذ عشرين عام ،وتمت إحالته للمعاش ،ويعمل الأن بعقد مؤقت ،مشيراً إلى أنه تعرض لحرق بساقه ولم يتم إسعافه على حساب الشركة ،واضطر إلى علاج نفسه على نفقته الخاصة.

وكشف العامل عن قيام الشركة بجلب عمالة من الخارج ،قد تم تعيينهم فور قدومهم الشركة ،وذلك عقب وعد الشركة للعمال المصريين بتعيينهم عقب بناء 40 فرن وبطارية خاصة بالشركة.

وكانت نقابة عمال “الكوك” ،قد عقدت جلسة مع وزارة الصناعة أمس ،وتم الاتفاق على أن تعلن الوزارة عن نتيجة بحث أوضاع العمال ومطالبهم عقب عشرين يوم ،لكن العمال وصفو هذه الادعاءات بالـ”مسكنات”.

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