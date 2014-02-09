إحصائيات – ما الذي يقدمه مؤمن زكريا لميدو في الزمالك؟

"لا أسجل مثلما كنت في إنبي، أعلم أن الجماهير تنتظر أكثر".. هذا التصريح جاء على لسان مؤمن زكريا في بداية الموسم حين تعرض لانتقادات.. اللاعب لم يسجل، لكن وضعه تغير.

مع استقدام الزمالك لأحمد حسام "ميدو" كمدير فني تغير دور مؤمن زكريا.. الإحصائيات تقول ذلك.

الأرقام تؤكد أن ميدو بات يستفيد من مؤمن زكريا في جوانب دفاعية عدة، نظرا للطاقة الكبيرة للاعب المصري البورسعيدي الأسبق.

مؤمن رغم أن مهامه الهجومية ليست قليلة، إلا أنه يستخلص الكرة 15 مرة كما حدث في إحصائيات مباراة الزمالك والقناة:

اللاعب أيضا لا "يتحزلق"، ما يظهر في أرقامه الخاصة بالتمرير.. وهو يحقق معدلا مرتفعا.

زكريا أكثر ثاني لاعب يمرر من حيث الكم برصيد 65 تمريرة، وبأخطاء 10 فقط: