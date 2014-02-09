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وصول 6600 طن بوتاجاز و32 ألف طن حديد لموانئ السويس

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قال اللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن السفينة البترولية « جاز» وصلت ميناء الزيتيات البترولي بالسويس محملة بـ6600 طن بوتاجاز سائل، كما استقبل ميناء بورتوفيق بالسويس السفينة البنمية «الفيروز» القادمة من ميناء جدة السعودي محملة بـ10 آلاف طن بضائع.

وأضاف «فلاح» في تصريح له، الأحد، أن ميناء الأدبية بالسويس استقبل السفينة البنمية «اسبرنج» القادمة من شرق آسيا والمحملة بـ32 ألف طن حديد خردة، مشيرًا إلى أن ميناء الأدبية بالسويس شهد مغادرة السفينة التركية «روز جارد» متوجهة إلى ميناء ضبا السعودي وعلى متنها 120 شاحنة بضائع.

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