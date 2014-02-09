وقفة احتجاجية لأفراد الشرطة بالقليوبية للمطالبة بالحد الأدنى للأجور ورفع البدلات

شهدت مدينة بنها ، اليوم ، قيام العشرات من أفراد الشرطة بالقليوبية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن ، وقاموا بإغلاق أبوابها بالجنازير للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفع البدلات المستحقة لهم وإنهاء التقارير السرية لهم بعيدًا عن جهاز الأمن الوطنى والغاء النادى العام والنوادى الفرعية لافراد الشرطة وخاصة القليوبية.

كذلك طالبوا بتقاعد الضباط من أول رتبة عميد وحتى لواء من المحسوبين على عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ، والمطالبة بالتسليح ورفع حافز الغذاء للأفراد حيث يحصل الفرد على 2 جنيه فيما يحصل الضابط على 20 جنيهًا ، وإزالة الجزاءات والمحاكمات السابقة للأفراد ، ورفع حافز بدل الخطر إلى 100% بدلًا من 30 % والذى يقدر بـ 20 جنيها ، وعودة حافز الأمن بعد إلغائه.