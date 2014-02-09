وزير خارجية إسرائيل: نؤيد تسوية سياسية تنص على تبادل للأراضي والسكان

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عن تأييده للتوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين تنص على تبادل للأراضي والسكان .

ونقل راديو (صوت إسرائيل) اليوم الأحد عن ليبرمان قوله إنه مستعد لإخلاء منزله في مستوطنة نوكديم إذا ما تم توقيع اتفاق دائم حقيقي.

ودافع ليبرمان عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، موضحا أنه أعرب عن دعمه لإسرائيل في الماضي ، مضيفا أن هناك بنودا في وثيقة كيري المرتقبة ستوافق إسرائيل عليها وأخرى مثل البند الخاص بتواجد عسكري أجنبي سيتم رفضه.

كان وزير الخارجية الأمريكي قد كشف أمس عن مزيد من الاختلافات التي قد تهدد محادثات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية التي تجرى بوساطة أمريكية.

وأشار كيري إلى معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو لفكرة وجود قوات تابعة لحلف شمال الأطلنطي “ناتو” لتأمين الضفة الغربية المحتلة، والتي كان قد اقترحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

أ ش أ