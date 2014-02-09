صحيفة سعودية : “السيسي” باع نفسه ليفدى مصر

وصفت صحيفة (عكاظ) السعودية المشير عبد الفتاح السيسي بأنه شخص قوى بعيد النظر يتأنى في اتخاذ قرارته لتوفير النجاح لأية خطوة يقدم عليها وباع نفسه لكى يفدى مصر.

وتوقعت الصحيفة – في افتتاحيتها اليوم الأحد التى جاءت تحت عنوان ”مفاجآت السيسى القادمة” أن تشهد الفترة القادمة دولة ديمقراطية جديدة تجمع بين القوة والانضباط وتراعى الحريات العامة وتحقق الانتعاش وتعيد بوارق الأمل للمصريين وتخرجهم مما وصفته بدائرة القلق والكآبة التي يعيشونها ، وسوف ترون خلال أيام محددة وربما خلال ساعات دلالات ذلك ومؤشراته .

وقالت إن “المشير السيسي شخصية لاتجيد ارتجال القرارات، ولذلك فإنه يتأنى كثيرا ولو كان شخصية مترددة لما تصدى لعملية إنقاذ مصر في 30 يونيو مما كانت فيه”.

ورأت الصحيفة أن بعد النظر الذي يتمتع به السيسي وحرصه على استكمال كل خطوة تقود للنجاح هو الذي يجعله يدقق كثيرا في اختيار التوقيت المناسب للإعلان عن قرار الترشح وخاصة حين يتعلق الأمر بمستقبل مصر.

أ ش أ