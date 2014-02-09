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اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي تستأنف أعمالها بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات

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اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي تستأنف أعمالها بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي تستأنف أعمالها بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات

أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة

أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى، والخاصة بنظر تظلمات المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى، والتى توقفت عن العمل منذ ثلاث سنوات، قد استأنفت عملها بالفعل.

وأضاف أنه تم مخاطبة المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل للموافقة على ندب قضاة من مجلس الدولة لرئاسة اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى.

وقال أبوحديد إن ذلك ياتى حرصاً من الوزارة على مصالح المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى، وأنه كانت قد تكررت الشكاوى فى الفترة الماضية بسبب توقف عمل اللجان وعدم انعقادها طوال السنوات الثلاثة الماضية.

يذكر أن اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى تختص بنظر تظلمات المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى، والذين يستطيعون من خلالها الطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث لايجوز اللجوء إليها إلا بعد اللجوء إلى اللجان.

 

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