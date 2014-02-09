“الزراعة” تفتح الباب أمام مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بالصحراء بدون قيود

أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً وزارياً بالسماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيوانى و الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثاً وخارج الزمام الزراعى للأراضى القديمة بالوادى والدلتا دون التقيد بنسبة الـ2% المسموح بها لإقامة مبانى خدمية بالأراضى الصحراوية،ولايعاد تقدير ثمن الأرض.

وكلف أبو حديد الإدارة المركزية لحماية الأراضى بإصدار الموافقات اللازمة لإقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية “عجول، أبقار، جاموس”، ومشروعات إنتاج الألبان وتربية الماشية ووحدات تصنيع الأعلاف، والإنتاج الداجنى ومعامل التفريخ وعنابر التسمين و البيض.

كما كلف وزير الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل للمشروعات المقامة بالفعل على تلك الأراضى، والتى لم يصدر بشأنها أية محاضر أو مخالفات، لافتاً إلى أنه سيسمح بتغيير النشاط بمزارع الدواجن ومشروعات الإنتاج الحيوانى إلى نشاط آخر يخدم الإنتاج الحيوانى مع تطبيق شروط الأمان الحيوى.

وأوضح الوزير أنه سيسمح ببناء أسوار حول مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى، المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار، سواء كانت على الأراضى القديمة المرخصة، أو المستصلحة حديثة، وذلك لحمايتها.

وأشار أبو حديد إلى أنه سيتم إلغاء ترخيص التشغيل فى حالة وجود خطورة صحية من المشروع أو أى إخلال بتنفيذ اشتراطات الأمان الحيوى.