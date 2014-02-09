ننشر أسماء المصريين المتوفين في حريق فندق المدينة المنورة

ارتفع عدد حالات الوفيات بين المصريين فى حريق فندق إشراق بالمدينة المنورة إلى 8 حالات .

وأكد القنصل العام بجدة السفير عادل الألفى أن العدد الإجمالى للوفيات بلغ 13 حالة وفاة منهم 8 حالات لمصريين ، وجزائرية ، وبريطانى و3 جثث مجهولة الهوية ، وأن أسماء المتوفين هى : عبد الرحمن محمود على محمد ، تسنيم محمود على محمد ، طهرة طه سيد عواد ، توحيدة عابد أحمد ، أحمد على محمد ، إيمان إسماعيل ، هدى أحمد على محمد ، مريم أحمد على محمد.

وأشار – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط – خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ، وأن كل حالات الوفيات والإصابات نتجت إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة بكثافة نتيجة الحريق الذى شب بسبب ماس كهربائى وفقا للتحقيقات الأولية للسلطات السعودية.

وقال إنه سيتم دفن المتوفين الثمانية بالمدينة المنورة ، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق القانونية للمتوفين والمصابين جراء الحادث معربًا عن عزائه لأسر جميع الضحايا.

أ ش أ