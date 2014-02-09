وصول نجلي مبارك إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمتهم

وصل إلي أكاديمية الشرطة وسط حراسة مشددة جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من محبسهم إلى مقر محاكمتهم لحضور جلسة محاكمتهم السرية بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم الي شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني، وكانت المحكمة قد قررت حظر النشر فى الجلسات وتكليف النائب بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد ، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.