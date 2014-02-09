4 خطوات لحمام منعش مليء بالحيوية

قد تجدين أن الحمام التقليدي لم يعد يحقق لك الشعور بمزيد من التجدد والانتعاش، فالأمور الروتينية تفقد جمالها بعد الاعتياد عليها.

ولأننا في فصل الشتاء، قد تتوفر لديك العديد من الفرص للتجديد والاستمتاع في كل مرة تتوجهين فيها إلى حوض الاستحمام، وذلك لأن البشرة في الشتاء تحتاج إلى مزيد من العناية والتقشير حتى تتخلصي من الأجزاء الخشنة والجافة بها، والتي قد تسببها رياح الشتاء.

ولكي تحصلي على أكبر قدر من الانتعاش في حمامك الشتوي عليك ملء حوض الاستحمام بالآتي:

• مقشر للبشرة.

• مرطب للبشرة

• جيل الاستحمام.

• زيوت معطرة.

والآن إليك الخطوات:

1. تقشير البشرة

اختاري مستحضر تقشير البشرة الذي تحبينه، وإن كنت تفضلين المقشرات الطبيعية فإن أفضلها هو مقشر العسل والسكر، فالعسل يرطب البشرة وينعمها ويخفف من جفافها، والسكر يقوم بتنشيط الدورة الدموية وإزالة الخلايا الميتة من البشرة، ثم دلكي كامل جسمك بهذا المقشر مرتين أسبوعياً لاسيما منطقة المرفقين والركبتين، وستجدين أن بشرتك أصبحت أكثر مرونة ونعومة.

2. جيل الاستحمام

دلكي بشرتك بالمقشر، ثم انتظري لعدة دقائق واغسليها بالماء، وقومي باختيار جيل الاستحمام الذي يلائم بشرتك، والغسول الذي يحتوي على مواد منظفة ومرطبة في نفس الوقت، حتى لا تسببي لبشرتك الإزعاج والحساسية.

3. زيوت البشرة أو الحليب

بعد الانتهاء من تنظيف بشرتك، يأتي وقت الخطوة الأكثر متعة في الحمام الشتوي وهي خطوة ترطيب البشرة، فقومي بغسل بشرتك وجففيها برفق، ثم فكري في أكثر مستحضر يمكنه أن يقوم بتدليلك، ستجدين أمامك العديد من الخيارات، ويمكنك استخدام المستحضرات التي تحتوي على الحليب في مكوناتها، أو زيوت الأطفال المنعشة، كما يمكنك اختيار مجموعة العناية بالجسم التي تحتوي على مقشر ومنظف ومرطب من نفس النوع والرائحة لتستخدمي كل منتج منها في وقته، كذلك يمكنك استخدام أحد مرطبات البشرة ممزوجاً مع عطرك الشرقي أو الزيتي المميز.

4. الابتعاد عن إيذاء البشرة

بعد تدليل بشرتك والاعتناء بها عليك الابتعاد عن كل ما يؤذي البشرة، ومن أمثلة الأمور المؤذية للبشرة قضاء مزيد من الوقت تحت الماء، فكلما زادت فترة استحمامك كلما أصبحت البشرة أكثر جفافاً، لذا يجب ألا تتعدى فترة استحمامك الـ10 دقائق، كما يفضل أن تقومي بتكنيك استخدام الماء البارد في الدقيقتين الأخيرتين من حمامك، حتى تساهمي في غلق مسام بشرتك.

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