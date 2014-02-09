أنشيلوتي: بنزيمة مهاجم متكامل .. ورونالدو ملهم ريال مدريد

مدريد (إفي): أكد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أن فريقه "لعب بدافع أكبر الليلة لتعويض غياب" البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحقق فوزا كبيرا أمام فياريال بالليجا 4-2.

وامتدح المدرب عقب الفوز في ملعب سانتياجو برنابيو، لاعبه الويلزي جاريث بيل الذي سجل هدفا وصنع آخر "بيل قدم مباراة جيدة مثله مثل باقي زملائه. لم تكن مباراة سهلة، وأتفهم أنه لم يكن سهلا خوض مثل هذا اللقاء بعد المجهود الكبير الذي بذل أمام أتلتيكو في الكأس".

وأضاف "غياب كريستيانو يعطي مزيدا من الدافع للباقين لأنه لاعب لا غنى عنه بالنسبة لنا، ولكن بدونه نرى الآخرين يبذلون مزيدا من العمل".

وبفوزه الليلة ارتقى الريال لصدارة الليجا مؤقتا (57 نقطة) بفارق الأهداف عن جاره أتلتيكو الذي يخوض مباراته بنفس الجولة الـ23 الليلة أمام مضيفه ألميريا، في حين تراجع برشلونة للترتيب الثالث برصيد 54 نقطة.

واعترف المدرب أن التصفيق الذي ناله الكرواتي لوكا مودريتش "يستحق أكثر منه"، وعاد ليمتدح مهاجمه الشاب خيسي رودريجيز "في الوقت الذي يؤدي فيه خيسي بشكل جيد نراه يساعد الفريق كثيرا. وهذا ما يريده منه الجميع".

وعن إصابة الظهيرين البرازيلي مارسيلو والبرتغالي فابيو كوينتراو، علق "لا اعتقد أنهما سيغيبان عن لقاء الكأس يوم الثلاثاء، مارسيلو يعاني من كدمة في الظهر ولم يكن قادرا على الاستمرار في اللعب. أما كوينتراو فعانى من آلام في الركبة التي كان مصابا فيها من قبل، لذلك فقد فضّلت تجنب المشاكل ووضعت أربيلوا".

كما خصص أنشيلوتي المديح لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة صاحب الهدفين الليلة "إنه لاعب هام للغاية بالنسبة لنا، ليس فقط عندما يسجل. إنه لاعب متكامل وهام للغاية".

وعن غياب لاعب الوسط إيسكو ألاركون من جديد، قال "أضعه في الحسبان وسنحتاجه في المستقبل. من المؤكد أنه سيلعب قريبا".