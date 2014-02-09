حفل توزيع جوائز "Zee Cine Awards" لعام 2014

بدأت التحضيرات لحفل توزيع جوائز زي سيني السينمائي بنسختها الـ14 للعام 2014، منذ صباح يوم السبت والتي تقام في مدينة الأفلام في مومباي.

وتتواجد قناة زي أفلام على السجادة الحمراء لتغطية الحدث بكامله منذ بدء التحضيرات ووصول مشاهير بوليوود على السجادة الحمراء إلى حين إستلام الجوائز.

وبدأت تتوافقد النجوم وكان أول الواصلين كل من المخرج Remo desuza Rakeysh و Omprakash Mehra، أما النجمات فأول الواصلات باطلالاتهن الباهرة هن Deepika Padukone و Sonal-Chauhan.In و Priyanka Chopra.

أما بالنسبة للجوائز فقد أعلن مسبقاً المنظمون لحفل توزيع جوائز "Zee Cine Awards" فى نسختها الـ14 عن أسماء المرشحين لأربعة جوائز : أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأغنية العام، وسيقوم بتقديم الحفل النجم Abhishek Bachan. ونحن بانتظار صدور النتائج حتى يتم الإعلان عن أسماء الرابحين.