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مقتل 6 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح بصلاح الدين في العراق

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مقتل 6 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح بصلاح الدين في العراق مقتل 6 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح بصلاح الدين في العراق

ارشيفية

أفاد مصدر أمني اليوم ، بان 6 من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش بقضاء طوز خورماتو شرقي تكريت مركز محافظة صلاح الدين ، نحو 170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات حديثة هاجموا صباح اليوم الأحد نقطة تفتيش تابعة للشرطة جنوبي قضاء طوز خورماتو شرقي تكريت مما اسفر عن مقتل 6 من عناصر النقطة .

وأضاف أن قوات الامن طوقت مكان الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار عقب الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي .

يذكر أن قضاء الطوز كان قد شهدت أمس السبت مقتل وإصابة 7 أشخاص إثر انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من سوق شعبية وسط القضاء .

أ ش أ

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