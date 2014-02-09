وزير الشؤون الخارجية الموريتاني يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم ” الأحد” وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني ” أحمد ولد تكدي ” بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام التقى خلالها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ووزير الخارجية نبيل فهمي لبحث سبل دعم وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وقام “ولد تكدي ” خلال زيارته بتسليم رسالة من الرئيس الموريتاني ” محمد ولد عبد العزيز ” إلى المستشار عدلي منصور ، يعرب فيها عن تهنئته بإقرار الدستور الجديد وتمنياته بنجاح خريطة الطريق ، كما بحث مع وزير الخارجية نبيل فهمي الأوضاع في أفريقيا في ظل تولي موريتانيا رئاسة الإتحاد الإفريقي بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في سوريا وأخر تطورات القضية الفلسطينية .