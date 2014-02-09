رئيس شركة مياه كفرالشيخ ينفي انفجار أسطوانة كلور بمحطة صرف صحي بدسوق

أكد المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، عدم صحة مانشر ببعض المواقع الإخبارية عن انفجار أسطوانة كلور بمحطة القرديحي لتنقية الصرف الصحي بدسوق.

وقال إن أحد المقاولين يقوم بتشغيل تلك المحطة وأحضر أسطوانة كلور لتركيبها إلا أنها كان بها عيب فني من المصنع وأثناء عملية تركيبها تسربت كمية بسيطة من الغاز فتم إلقاؤها في المياه، وقام أحد مهندسي الشركة بالاتصال بالإسعاف حرصًا على صحة العمال وتمت السيطرة على الموقف ولم تحدث أي إصابات في الأفراد أو خسائر بالمعدات.

وأشار إلى أنه «تم تدارك الموقف فورًا باتخاذ الإجراءات الأمنية في هذا الشأن بسبب عيب بالأسطوانة من المصنع لا علاقة لشركة المياه به كما أن المحطة المذكورة تعمل عن طريق أحد المقاولين».

وأكد «مفتاح» أن «الأمور طبيعية بالمحطة ولا توجد أي خسائر بالأفراد أو المعدات».