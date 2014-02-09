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من هي النجمة الأكثر أناقة بأزياء نيكولا جبران؟

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من هي النجمة الأكثر أناقة بأزياء نيكولا جبران؟ من هي النجمة الأكثر أناقة بأزياء نيكولا جبران؟

تحرص النجمات دائماً على انتقاء التصاميم التي تناسب إطلالاتهن، وتعطيهن اللوك المميز والأنيق، ويبدو أنهن يجدن ما يبحثن عنه بين تصاميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.
تلفت إطلالاتهن الأضواء في كل مرة تطل بها إحداهن على المسرح متألقة بتصاميم نيكولا جبران، حيث تتميز بفخامتها وتفاصيلها الدرامية المتقنة، ويمكن أن نقول أن النجمة مايا دياب واحدة من المعجبات المخلصات لتصاميمه، حيث نشاهدها متألقة بها في مناسبات مختلفة، منها: إطلالتها الجريئة بفستان أبيض شفاف على السجادة الحمراء لمهرجان "كان"،واللوك الذهبي اللامع الذي ظهرت به في برنامج "أنا والعسل" في رمضان، ولم تكن مايا الوحيدة التي تألقت بتصاميم نيكولا جبران مع الإعلامي نيشان في برنامجه، فقد كانت الخيار الأول لعدد من ضيفات نيشان في حلقات هذا البرنامج، منهن: أصالة، وشيرين.
جذبت تصاميم المبدع نيكولا جبران أنظار عدد من النجمات العالميات، منهن: Nicole Scherzinger التي ظهرت بإطلالة تحبس الأنفاس على مسرح برنامج "X Factor" بنسخته البريطانية، حيث اختارت فستاناً براقاً رائعاً باللون الأسود.
جمعنا لك في هذا الموضوع أجمل إطلالات النجمات بتصاميم نيكولا جبران، اختاري الأجمل منها.

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